NBA》騎士菜鳥寫隊史35年紀錄！ 殘陣公牛4連勝遭中斷

莫布里（右）單場5火鍋進帳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場面對因健康安全協議與傷病缺少數名戰將的公牛，在葛蘭德（Darious Garland）單場24分帶領下，以115：92終止近期2連敗，公牛則中斷4連勝。

公牛今天主將德羅森（DeMar DeRozan）因為觸安健康與安全協議無法上場，替補好手懷特（Coby White），以及湯馬斯（Matt Thomas）、格林（Javonte Green）全都因相同原因缺陣，聯盟抄截王卡盧索（Alex Caruso）也因為腿傷，連續兩場無法出賽。

請繼續往下閱讀...

前兩節打完，公牛依舊在先發球員拚命追趕下，勉強以9分差落後給騎士隊，第三節騎士在洛夫（Kevin Love）剩1分57秒的三分彈命中後，拉大領先來到22分差，第四節公牛無力回天，終場就以23分差落敗。

騎士菜鳥莫布里（Evan Mobley）今天寫下隊史里程碑，他單場拿下16分9籃板5火鍋，成為騎士隊史第二位，在生涯前22場比賽，就能夠拿下至少300分、40火鍋的球員，上一位是1986-87球季的威廉斯（John Williams）。

騎士先發葛蘭德拿下24分6助攻、J.艾倫（Jarrett Allen）13分12籃板、馬卡南 （Lauri Markkanen）14分，板凳兩老魯比歐（Ricky Rubio）與洛夫各拿11分，前者有9次助攻。

（左起）波爾與葛蘭德。（USA TODAY Sports）

公牛先發，伍切維奇（Nikola Vucevic）18分12籃板、波爾（Lonzo Ball）19分7助攻、拉文（Zach LaVine）23分9助攻，D.瓊斯（Derrick Jones）11分，除上述先發4人之外，公牛就沒有得分上雙的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法