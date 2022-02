NBA》史上第一人！ 灰狼中鋒湯斯神射奪三分球大賽冠軍（影音）

灰狼中鋒湯斯爆冷拿下三分球大賽冠軍。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星周三分球大賽,灰狼明星中鋒湯斯(Karl-Anthony Towns)在首輪拿下22分晉級,決勝輪更投出29分的高分,最終大爆冷擊敗眾家射手,拿下本屆三分球大賽的冠軍,他也成為史上第一個奪下三分球大賽的中鋒。

本屆三分球大賽在維持舊有規則,在左右底線、左右45度角與弧頂設置5個球道,每一道有5顆球,最後一顆球為2分加分球,球員可以任選一道讓當中的每顆都是2分加分球的情況下,新增左、右45度角的遠距離3分加分球,讓總分最高能夠達到40分。

首輪結果依序為灰熊巴恩(Desmond Bane)拿下18分,鵜鶘麥考倫(C.J. McCollum)19分、快艇肯納德(Luke Kennard)28分、公牛拉文(Zach Lavine)14分、籃網米爾斯(Patty Mills)21分、灰狼湯斯22分、暴龍范維利特(Fred VanVleet)16分、老鷹T.楊恩(Trae Young)22分。首輪前三名的球員能夠晉級,因此肯納德、湯斯與T.楊恩三人成功挺進決勝輪。

決勝輪湯斯率先上場,一開始手感火燙的他不僅命中一顆3分加分球,在全是2分加分球的球道表現也不俗,可惜最後一道表現不佳僅得2分,沒能讓分數未能突破30分,以29分作收。

