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NBA》史上第一人！ 灰狼中鋒湯斯神射奪三分球大賽冠軍（影音）

2022/02/20 10:55

灰狼中鋒湯斯爆冷拿下三分球大賽冠軍。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星周三分球大賽，灰狼明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）在首輪拿下22分晉級，決勝輪更投出29分的高分，最終大爆冷擊敗眾家射手，拿下本屆三分球大賽的冠軍，他也成為史上第一個奪下三分球大賽的中鋒。

本屆三分球大賽在維持舊有規則，在左右底線、左右45度角與弧頂設置5個球道，每一道有5顆球，最後一顆球為2分加分球，球員可以任選一道讓當中的每顆都是2分加分球的情況下，新增左、右45度角的遠距離3分加分球，讓總分最高能夠達到40分。

首輪結果依序為灰熊巴恩（Desmond Bane）拿下18分，鵜鶘麥考倫（C.J. McCollum）19分、快艇肯納德（Luke Kennard）28分、公牛拉文（Zach Lavine）14分、籃網米爾斯（Patty Mills）21分、灰狼湯斯22分、暴龍范維利特（Fred VanVleet）16分、老鷹T.楊恩（Trae Young）22分。首輪前三名的球員能夠晉級，因此肯納德、湯斯與T.楊恩三人成功挺進決勝輪。

決勝輪湯斯率先上場，一開始手感火燙的他不僅命中一顆3分加分球，在全是2分加分球的球道表現也不俗，可惜最後一道表現不佳僅得2分，沒能讓分數未能突破30分，以29分作收。

T.楊恩第二位上場，他在前三道投完後拿下14分並投進1顆3分加分球，在2分加分球的球道表現也不俗，不過最終僅拿下26分，無緣奪冠。首輪拿下28分的肯納德，在最終輪僅也拿下26分，最終讓湯斯爆冷奪下冠軍。

根據紀錄指出，湯斯是史上第一個拿下三分球大賽的中鋒，同時受益於規則改動，決勝輪29分也是史上新高。

灰狼中鋒湯斯決勝輪拿下29分，史上最高。（USA TODAY Sports）

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