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UBA》無敵世新卻贏得驚險晉4強 何正峰心情複雜：難看

2022/02/21 18:31

世新擊敗文化。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕挑戰3連后的世新女籃，今天在110學年度UBA公開女一級六強複賽被文化大學嚇出冷汗，最後2分鐘靠著楊淑琄、蘇嘉嫻等人輪番跳出，才以75：69險勝，在複賽以3連勝之姿，率先搶下4強門票。

「這是難看的晉級！」世新教練何正峰賽後承認心情相當複雜，畢竟球隊雖然贏球，卻暴露出不少缺點，穩定性不夠，防守不好，球員的執行力也還有待加強，「真的有點搞不懂，開會都講了，但場上都沒辦法確實執行。」

世新本屆從預賽到複賽已拉出14連勝，完成跨3季的37連勝，但何正峰再次強調，不會著重在連勝或是追求頭號種子，現階段目標就是擺在晉級小巨蛋，而複賽後面兩場也得打得更賣力才行，得盡速找出表現起伏的原因和解決方式。

攻下16分的蘇嘉嫻坦言，雖然已經拿下晉級門票，但還沒完成最後任務，包含複賽最後2場，還有4強之後的2連勝，才能拿下最後目標，另外，外籍生伊思尤瑪也有13分14籃板貢獻，李盈潔有12分，許玟瑄跟楊淑娟各10分。

文化以黃巧鈞的15分表現最佳，郭虹廷拿14分、13籃板，王玥媞有13分進帳，雖未能擊敗世新，但教練鄭慧芸誇讚球員打出有「智慧籃球」，只是現在戰績僅1勝2負，想晉級4強已無輸球本錢，她也希望球員在無退路之下，能有突破性演出。

世新李吟娸拋投得分。（記者林正堃攝）

世新伊思尤瑪上籃得分。（記者林正堃攝）

世新蘇嘉嫻上籃得分。（記者林正堃攝）

文化劉倩伶上籃得分。（記者林正堃攝）

世新李盈潔籃下抄球後順勢出手投籃得分。（記者林正堃攝）

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