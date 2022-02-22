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網球》本季遲來第1勝！球王喬帥杜拜強勢復出

2022/02/22 07:11

世界球王喬科維奇贏下本季第1勝，杜拜男網賽挺進16強。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP500等級的杜拜男網賽，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）強勢復出，6：3、6：3解決義大利19歲新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），塞爾維亞頭號種子僅花1小時14分鐘，本季遲來開胡挺進16強。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，堅拒疫苗的喬科維奇先前1月歷經風波，慘遭澳洲政府遣返，無緣挑戰澳網衛冕，更讓寶刀未老的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）搶先贏得史上最多的大滿貫男單21冠。

阿拉伯聯合大公國放寬邊境控管，未強制要求入境前接種疫苗，喬帥從中東訓練基地再出發，總算在揮別「澳網鬧劇」1個月之後，拿下個人本季首勝，下個對手將是俄國卡查諾夫（Karen Khachanov）對決澳洲米納爾（Alex de Minaur）的勝方。

「我不能要求更好的接待。自從我參加上一場比賽以來，已經有段時間了。」曾5度在此封王的喬帥，感謝現場熱情球迷加油，「我無法選擇更好的地方來開始這個賽季，這是今晚最棒體驗，非常感謝你們的支持，並以你們的方式在球場上歡迎我。」

34歲的喬帥，從去年12月馬德里台維斯盃總決賽後首度上陣，「這是場重要勝利，我當然必須對自己的網球感到滿意，尤其歷經2個半月，將近3個月沒比賽之後。」　

喬帥世界第1在位週數，已來到創紀錄的361週，但若俄國梅德維夫（Daniil Medvedev）在本週阿卡普爾科舉行的墨西哥公開賽奪冠，球王寶座恐得拱手讓人，喬帥大器回應：「我將是第一個祝賀他的人。」他目前職業積分8875、梅德維夫8435分，老少雙雄只差440分。　

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