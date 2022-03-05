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UBA》決戰小巨蛋！決賽門票3/9起索票 相關資訊看這邊

2022/03/05 11:03

UBA決賽門票下週三開放索票。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級男、女四強皆已出爐，最終決戰將在3月19、20日於台北小巨蛋登場，3月9日中午12點起於拓元售票系統開放索票。

決賽門票3月9日（三）中午12點起於拓元網站開放線上索票，每帳號、每場賽事至多可索取2張票券，索票訂單成功後，請在期限內（2個小時內）至全台ibon機台完成領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄，系統將自動將票券重新釋出。UBA APP集點前1000名的會員，將可於3月8日（二）中午12點提前在拓元網站索票。

決賽兩天賽事各分為上半場（12點、14點）與下半場（17點、19點）場次供索票，當日兩場次間清場進行全場消毒。

19日四場賽事依序為12點女子四強賽由佛光大學對上台灣師大、14點男子四強賽萬能科大與政治大學碰頭、17點女子四強賽世新大學對戰文化大學、19點男子四強賽健行科大對決世新大學；20日上半場進行女、男子組季軍賽，下半場為冠軍賽重頭戲。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，感謝體育署及大專體總連續6年邀請富邦人壽冠名支持UBA大專籃球聯賽，並且帶領球員們再度前進小巨蛋，富邦人壽相信運動將為社會帶來美好、健康的正向力量，為邀請全台民眾一起愛上籃球、支持籃球，「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號將於3月5日起舉辦冠軍預測活動，只要預測正確就有機會抽中LINE POINTS，期盼號召更多人一起關注這群籃壇年輕新星，帶動台灣基層籃球運動更加蓬勃發展。

8場精彩決賽全程直播，電視鎖定緯來體育台，網路直播在LINE TODAY， 中華電信Hami Video提供LIVE的4D全視角、VR體驗，賽事結束後則可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播，本屆男、女兩場冠軍戰將二度在國際大學運動總會的OTT 平台「FISUtv」推出英語轉播，服務台灣地區以外的海外球迷。

同時，現在立即加入「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號（https://lihi1.cc/PXA96），3月5日至12日還可參加女子組冠軍預測活動，只要預測正確就有機會抽中LINE POINTS，男子組冠軍預測活動則將於3月13日起接續登場，歡迎全台球迷一起共襄盛舉，為喜愛的隊伍與選手們加油。

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