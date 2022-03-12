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MLB》洋基又少一個選擇！四屆金手套游擊1.1億轉戰小熊

2022/03/12 19:36

西蒙斯轉戰小熊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕封館結束、自由市場重啟，根據美媒報導，小熊隊以1年400萬美元（約台幣1.14億）合約網羅游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons），苦尋游擊手的洋基也失去一個選項。

現年32歲的西蒙斯生涯歷經勇士、天使與雙城，守遠優於攻的他曾拿下4座金手套，不過近年來打擊端退化顯著，上季打擊率2成23、攻擊指數0.558都是生涯新低。

由於優異的防守能力，西蒙斯在市場上仍有一定價值，不少美媒先前都認為條紋軍可以加入競逐行列。洋基在葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）離隊後就無固定游擊手、現階段又必須等待陣中大物沃爾普（Anthony Volpe）與培拉薩（Oswald Peraza）在小聯盟慢慢磨練到位，相較花大錢簽下柯瑞亞（Carlos Correa）或者史托利（Trevor Story），西蒙斯的確是合理的選項。

因此今天西蒙斯轉戰小熊消息曝光後，《運動畫刊》直接以「洋基少了一個游擊選項」為題進行報導，該報導同時也提到，資深記者羅森索（Ken Rosenthal）認為，小熊雖然簽下西蒙斯，不代表會放棄競逐柯瑞亞。

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