MLB》重磅交易向桑契斯說再見 美媒分析洋基動機與未來計畫

桑契斯（左）、厄謝拉將前往雙城。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕封館結束後靜悄悄的洋基，今一出手就與雙城達成重磅交易，將捕手桑契斯（Gary Sanchez）、內野手厄謝拉（Gio Urshela）送到雙城，換回三壘手唐納森（Josh Donaldson）、游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與24歲捕手羅特維特（Ben Rortvedt），美國媒體稍早也分析洋基這筆操盤的原因與帶來的影響。

在托瑞斯（Gleyber Torres）的游擊實驗失敗後，這個位置就被認為是洋基休賽季補強的重點，凱納法利法也是持續遭到點名的人選之一，雖然昨天先被送去雙城，不過一天後就披上條紋衣；美國媒體普遍認為，此舉代表洋基放棄柯瑞亞（Carlos Correa）與史托利（Trevor Story）競逐戰、要等兩名游擊大物沃爾普（Anthony Volpe）與培拉薩（Oswald Peraza）接班，且會把補強重點放在一壘上。

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既然放棄重磅補強游擊，洋基在一壘就有更多發揮的空間，除可能簽回瑞佐（Anthony Rizzo）外，也可以有更多銀彈網羅佛里曼（Freddie Freeman）、再加上這次交易農場毫髮無傷，與運動家換來歐森（Matt Olson）也是選項。

厄謝拉在2019年打出驚奇後成為紐約球迷新寵，也時常在大場面有關鍵一擊，雖為內野活棋之一，不過去年打擊下滑，貢獻度還不如已經36歲的唐納森，後者如果能持續保持健康、與拉梅修（DJ LeMahieu）分擔三壘防區應沒問題，不過他曾公開批評洋基王牌柯爾（ Gerrit Cole）使用外部物質，兩人是否存在芥蒂有待觀察，此外也有媒體認為，洋基不無可能吃下唐納森部分5000萬合約，尋求別隊再進行交易。

最後是捕手位置，《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）今天就直言，桑契斯早就被認為該換個環境打球，這位昔日大物在防守端的表現不斷為人詬病，也連帶影響打擊表現，再加上在紐約這個高壓環境打球，讓他始終找不回剛上大聯盟時的英勇狀態；艾德勒透露，桑契斯經紀人（Francis Marquez）在封館前曾與洋基討論桑契斯在這支球隊的未來，而馬奎茲也坦言，旗下客戶可能在別的地方有更好的發揮機會。

而洋基向雙城換來的羅特維特，是守優於攻的捕手，左打的他預計與右打的東岡凱爾分擔本壘指揮官角色。艾德勒指出，羅特維特去年新人球季雖僅繳出.169/.229/.281的打擊三圍，不過他被認為是全能型捕手、於本壘後方機動性強，在這個冬天捕手市場選擇不多、洋基又得優先考慮一壘、游擊之下，算是可以接受的選擇。

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