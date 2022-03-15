網球》爆冷！梅總慘遭大逆轉 短命球王寶座還喬帥

梅德維夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北美「陽光雙冠」的印地安泉網賽男單第3輪，俄國頭號種子「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）先盛後衰，6：4、3：6、1：6爆冷不敵法國老將「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）， 也丟掉只坐短短三週的新科世界球王寶座。

梅德維夫2月28日才首度榮登ATP職業排行榜首，這位26歲的網壇「三巨頭」接班人，卻在這項北美千分等級名人大賽滑鐵盧，首輪免戰的梅總，次輪直落2解決會外賽殺入的捷克對手馬查克（Tomas Machac），就遭35歲的蒙菲爾斯大逆轉，意外提前從全球第1跌落，下週一就把球王頭銜還給喬科維奇（Novak Djokovic），這位塞爾維亞名將因拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，而無緣赴美參賽。

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「我打得很好！我知道狀態很好，而且難被擊敗。能贏世界第1總是非常特別。」這是爆發力十足的蒙菲爾斯，繼2009年杜哈扳倒西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）後，職業生涯第2次戰勝現任球王，「我的表現出色，擊球非常棒，讓我充滿信心，所以我會盡量保持流暢。」打法侵略性十足的「跳跳虎」，16強將遭遇近況甚佳的西班牙18歲新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

蒙菲爾斯。（法新社）

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