晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》丁恩迪和游艾喆歸隊 政大拚連霸利多

2022/03/17 19:16

政治大學籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事，將於本週在小巨蛋舉行，且會開放球迷進場，目前冠軍賽場次票券已索取一空，預計當天將吸引超過萬名球迷同時進場觀賽。

女子組四強賽由佛光大學對上台灣師大，衛冕軍世新大學則要碰上文化大學；男子組四強賽由萬能科大對決政大，健行科大則要與世新大學碰頭。

上屆收穫隊史首冠的政治大學，本屆預賽排名第一、複賽全勝晉級，全隊尋求連霸的目標明確，且傷兵丁恩迪和游艾喆都將回歸，戰力更完整。

丁恩迪和游艾喆歸隊，政大拚連霸利多。（資料照）

健行科大本學年度沒有外籍生，但本土陣容堅強，預賽還賞衛冕軍政大本屆迄今唯一一敗，隊史連七連闖進四強賽，過去4度攻頂。總教練劉孟竹笑說，「我們從未缺席過四強賽，球員也信心滿滿。」

世新大學仍靠「黑豹軍團」打天下，三洋將壓陣、為攻防提供更多助力。另位，球隊新一哥李威廷狀況火燙，同時本屆打完將投入選秀，他也表示，為球隊拚冠，也要打出身價。決賽全新面孔萬能科大則堪稱最大驚奇，本季重返一級即闖八強、直接攻蛋，繼續推進隊史新猷。

健行科大籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

政治大學籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。