UBA》丁恩迪和游艾喆歸隊 政大拚連霸利多

政治大學籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事，將於本週在小巨蛋舉行，且會開放球迷進場，目前冠軍賽場次票券已索取一空，預計當天將吸引超過萬名球迷同時進場觀賽。

女子組四強賽由佛光大學對上台灣師大，衛冕軍世新大學則要碰上文化大學；男子組四強賽由萬能科大對決政大，健行科大則要與世新大學碰頭。

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上屆收穫隊史首冠的政治大學，本屆預賽排名第一、複賽全勝晉級，全隊尋求連霸的目標明確，且傷兵丁恩迪和游艾喆都將回歸，戰力更完整。

丁恩迪和游艾喆歸隊，政大拚連霸利多。（資料照）

健行科大本學年度沒有外籍生，但本土陣容堅強，預賽還賞衛冕軍政大本屆迄今唯一一敗，隊史連七連闖進四強賽，過去4度攻頂。總教練劉孟竹笑說，「我們從未缺席過四強賽，球員也信心滿滿。」

世新大學仍靠「黑豹軍團」打天下，三洋將壓陣、為攻防提供更多助力。另位，球隊新一哥李威廷狀況火燙，同時本屆打完將投入選秀，他也表示，為球隊拚冠，也要打出身價。決賽全新面孔萬能科大則堪稱最大驚奇，本季重返一級即闖八強、直接攻蛋，繼續推進隊史新猷。

健行科大籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

政治大學籃球隊代表出席110學年度富邦人壽大專籃球決賽記者會。（記者陳志曲攝）

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