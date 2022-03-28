PLG》才剛回鍋打2場就掰掰 夢想家3名洋將正式定案

夢想家與希克斯（右）解約。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+台新夢想家今天宣布，因陣容配置與配合性考量，決定解除與球員希克斯（Stephan Hicks）之合約關係，本季剩餘的賽事台新夢想家將註冊吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）與揚科維奇（Stefan Jankovic）3名洋將。

希克斯上季例行賽出賽10場，繳出場均22.5分、12.3籃板、2.1抄截的全能成績單，季後出賽9場，進帳27.2分、15.2籃板，更於關鍵的總冠軍賽首戰轟下42分的17籃板的驚人表現。

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夢想家本季季中網羅希克斯回鍋，他3月才加入球隊訓練，出賽2場，繳出19分、15.5籃板，然而，隨著4月1日註冊大限在即，球隊面對洋將4取3的情況下，經多次綜合審慎討論下，考量打法球風、陣容配合以及整體體能狀態等因素，最終做出此戰力調整的決定，決定割捨希克斯，留下吉爾貝克、楊科維奇和布依德。

總經理韓駿鎧表示，由衷感謝希克斯的努力與付出，他是一位團隊意識強、配合度高的球員，「在做出這個決定前我們經過了非常多次的開會討論，考量接下來的賽程都非常緊湊且場場關鍵，因此希望能以目前調整狀態最佳的球員來應對接下來的每場賽事，朝著我們的目標前進。雖然無法與希克斯奮戰到季末，不過球團都非常肯定他的能力以及優秀的個性與態度，我們衷心祝福他未來的生涯一切順利，也期待未來還有機會能與他合作。」

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