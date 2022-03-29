NBA》葛蘭德繳雙十領騎士止敗 探花長人腳踝大扭卻嚇壞眾人

葛蘭德（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今在主場迎戰魔術，靠著葛蘭德（Darius Garland）繳出25分12助攻「雙十」成績單，最終就以107：101擊敗魔術，終結近期的三連敗，然而他們菜鳥探花莫布里（Evan Mobley）卻在比賽中不慎扭傷腳踝。

騎士本季在開季時曾打出嶄新風貌，一口氣躋身東部強權，但隨著賽季進行湧現傷兵潮，克利夫蘭大軍也逐漸走下坡，本月20日在交手活塞一戰，騎士上演逆轉秀，收下本季第41勝，睽違4年來首度迎來勝率破5成的球季，這也是他們自1997-98年球季以來，首度在沒有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的情況下勝率超過5成，然而他們接著卻在3天內輸掉2場重要的比賽，名次也滑落到東部第7。

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今他們交手魔術，從首節就展現捍衛主場的決心，次節在中鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）獨攬8分帶領下，拉出一波18：3的攻勢將領先優勢擴大到20分，但魔術很快就回敬一波20：4，又將比數給追近，好在此時愛神又挺身而出，不到1分鐘內砍進2顆三分彈，這才幫助騎士回穩，在上半場打完重新取得雙位數領先。

然而騎士探花莫布里卻在次節一次防守落地時，疑似踩到華格納（Franz Wagner）不慎扭傷，當場倒地不起，最後他一瘸一瘸的走回更衣室，之後就沒有再回到球場，少了大前鋒莫布里在禁區壓陣，魔術趁機開起追分模式，佛爾茲（Markelle Fultz）突破上籃後，魔術在第三節打完將分數縮小到僅剩1分，不過最末節換馬卡南（Lauri Markkanen）挺身而出，先砍進2顆三分彈，最後1分15秒還和葛蘭德演出空中接力灌籃，終場騎士就以6分差獲勝。

莫布里防守落地後，遺似踩到華格納造成左踝扭傷。（美聯社）

Evan Mobley walks to the locker room after suffering a scary looking ankle roll. pic.twitter.com/HZteTt7kzt — Bally Sports Cleveland （@BallySportsCLE） March 28, 2022

騎士葛蘭德最後繳出25分12助攻，另有3籃板和3抄截，最末節挺身而出的馬卡南繳出20分3籃板，洛夫挹注19分7籃板3助攻。魔術方面，W.卡特（Wendell Carter Jr.）15分12籃板6助攻1抄截，C.安東尼（Cole Anthony）砍下11分4助攻，替補的布瑞茲斯基（Ignas Brazdeikis）則繳出14分。

比賽結束後，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）則是在推特透露，莫布里左踝的X光檢查結果為陰性，這代表他並沒有遇上太麻煩的傷勢，加上受傷後他還可以自己走回更衣室，雖然可能得休息個幾天，但至少能確定莫布里的問題應該不大。

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