NBA》葛蘭德繳雙十領騎士止敗 探花長人腳踝大扭卻嚇壞眾人

葛蘭德(右)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士今在主場迎戰魔術,靠著葛蘭德(Darius Garland)繳出25分12助攻「雙十」成績單,最終就以107:101擊敗魔術,終結近期的三連敗,然而他們菜鳥探花莫布里(Evan Mobley)卻在比賽中不慎扭傷腳踝。

騎士本季在開季時曾打出嶄新風貌,一口氣躋身東部強權,但隨著賽季進行湧現傷兵潮,克利夫蘭大軍也逐漸走下坡,本月20日在交手活塞一戰,騎士上演逆轉秀,收下本季第41勝,睽違4年來首度迎來勝率破5成的球季,這也是他們自1997-98年球季以來,首度在沒有「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的情況下勝率超過5成,然而他們接著卻在3天內輸掉2場重要的比賽,名次也滑落到東部第7。

今他們交手魔術,從首節就展現捍衛主場的決心,次節在中鋒「愛神」洛夫(Kevin Love)獨攬8分帶領下,拉出一波18:3的攻勢將領先優勢擴大到20分,但魔術很快就回敬一波20:4,又將比數給追近,好在此時愛神又挺身而出,不到1分鐘內砍進2顆三分彈,這才幫助騎士回穩,在上半場打完重新取得雙位數領先。

然而騎士探花莫布里卻在次節一次防守落地時,疑似踩到華格納(Franz Wagner)不慎扭傷,當場倒地不起,最後他一瘸一瘸的走回更衣室,之後就沒有再回到球場,少了大前鋒莫布里在禁區壓陣,魔術趁機開起追分模式,佛爾茲(Markelle Fultz)突破上籃後,魔術在第三節打完將分數縮小到僅剩1分,不過最末節換馬卡南(Lauri Markkanen)挺身而出,先砍進2顆三分彈,最後1分15秒還和葛蘭德演出空中接力灌籃,終場騎士就以6分差獲勝。

莫布里防守落地後,遺似踩到華格納造成左踝扭傷。(美聯社)

Evan Mobley walks to the locker room after suffering a scary looking ankle roll. pic.twitter.com/HZteTt7kzt