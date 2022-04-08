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MLB》連兩季開幕戰先發台灣第一人 張育成滿壘打擊殘念

2022/04/08 07:40

張育成連兩年擔任開幕戰先發，成為台灣打者史上第一人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力克利夫蘭守護者的台灣好手張育成，連3年進入大聯盟開季名單，且連2季都擔任開幕戰先發，寫下台灣打者第一人紀錄，他今天面對皇家擔任先發第6棒二壘手，4打數無安打，吞下2次三振，守護者終場以1：3輸球，吞下本季首敗。

張育成去年擔任開幕戰先發一壘手，是繼2008年洋基隊王建民和2016年馬林魚隊陳偉殷，第3個在開幕戰先發的台灣球員，也是台灣野手第1人；今年再憑藉著春訓的亮眼成績，成功搶下先發二壘手的位置，連兩季開幕戰先發再創台灣野手新猷。

皇家推出38歲老將葛蘭基（Zack Greinke）主投開幕戰，張育成今天2局上首打席敲出左外野飛球遭接殺，5局上再擊出中外野飛球出局，張育成6局上在2人出局滿壘時登板打擊，但卻遭牛棚投手布蘭茲（Jake Brentz）三振，無法幫球隊建功，6局下移防至一壘，9局上最後打席也吞下三振，張育成此役4支0，吞下2K，本季首安還要再等等。

皇家頭號大物小惠特（Bobby Witt Jr.）今天在8局下敲出左外野二壘安打，大聯盟首安出爐，同時也打回致勝分，皇家終場以3：1贏球，首戰告捷。葛蘭基先發5.2局被敲5安失1分，守護者塞揚畢伯（Shane Bieber）主投4.2局挨3安失1分，另有4次三振，雙雙無關勝敗。

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