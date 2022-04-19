MLB》並列日將史上第一！ 鈴木誠也創小熊百年唯二紀錄

生涯前9場都敲出安打，追平小熊隊史和日本打者最長紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也開季表現火燙，獲選單週最佳球員，今天對戰光芒首度扛第4棒，單場繳出雙安，生涯前9場都敲出安打追平隊史紀錄，小熊終場以4：2贏球，拿下2連勝。

「日本神鱒」鈴木誠也本季以5年8500萬美元（約新台幣24億）大約加盟小熊，開季表現令人驚豔，上週出賽6場17打數敲出7安，包括3轟，另有5分打點，打擊率.412，OPS達1.604，榮獲國聯單週MVP，追平大谷翔平所保持的日本球員最速紀錄。

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鈴木誠也今天首度在大聯盟擔任第4棒，2局下首打席因守備失誤上壘，隊友手威斯頓（Patrick Wisdom）敲出左外野2分砲，把鈴木送回助隊先馳得點。

鈴木誠也4局下敲出左外野安打，但衝上二壘時遭阻殺出局，而他生涯前9場都敲出安打，追平2007年魔鬼魚（現光芒）岩村明憲所保持的日本球員紀錄，同時他也是小熊隊史自1901年以來第二人，上一次能達成這項紀錄的是1943年的小熊名將帕夫可（Andy Pafko）。

鈴木誠也第3打席遭觸身球保送，8局下再敲安，此役3打數2安打，打擊率升至4成12，哈普哈普（Ian Happ）在7局下敲出致勝安打，施溫戴爾（Frank Schwindel）下個半局補上一發右外野陽春砲鎖定勝局，小熊終場以4：2擊敗光芒，拿下2連勝。

Seiya Suzuki extends his hitting streak to 9-games.



（: @WatchMarquee） pic.twitter.com/5k0qS0ay2G — Cubs Zone ™️ （@CubsZone） April 19, 2022

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