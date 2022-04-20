MLB》僅3748人進場...運動家本季主場第2戰就寫38年慘紀錄

運動家今天僅有3748位球迷進場。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今在主場迎戰金鶯，終場以2：1拿下二連勝，可惜沒有太多球迷能親眼見證這場勝利，因為此役奧克蘭競技場的進場人數僅3,748人，寫下38年來新低。

運動家去年場均進場人數8,767人，在全大聯盟只贏過馬林魚，季末又進行大甩賣，把明星三壘手M.查普曼（Matt Chapman）、一壘手歐森（Matt Olson）等主力送走，團隊總薪資砍了將近一半，現在僅剩4800萬美元，為全聯盟最低，而且新球季還漲票價。

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運動家開季進行客場10連戰，直到美國時間18日才回到奧克蘭，主場開幕戰進場人數為17503人，不過隨後《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）就以「運動家一直無法逃離的主場」為題，撰文評論這支球隊的人氣低迷。

專欄提到，運動家大概在本週進場人數就會降至4位數，他們去年在開放100%進場後有18次遇到這種狀況，其中在8月23日僅賣出4140張門票，同一天主場位於拉斯維加斯的運動家3A賣出6213張。

謝金的預感不僅成真，而且還來得比想像中快，在開季第二場主場比賽就發生，今運動家迎戰金鶯的比賽僅3748人進場，根據紀錄顯示，這是自1984年6月6日面對克里夫蘭印地安人（守護者前身）的比賽3699人進場後的新低。

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