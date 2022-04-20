晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》僅3748人進場...運動家本季主場第2戰就寫38年慘紀錄

2022/04/20 14:06

運動家今天僅有3748位球迷進場。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今在主場迎戰金鶯，終場以2：1拿下二連勝，可惜沒有太多球迷能親眼見證這場勝利，因為此役奧克蘭競技場的進場人數僅3,748人，寫下38年來新低。

運動家去年場均進場人數8,767人，在全大聯盟只贏過馬林魚，季末又進行大甩賣，把明星三壘手M.查普曼（Matt Chapman）、一壘手歐森（Matt Olson）等主力送走，團隊總薪資砍了將近一半，現在僅剩4800萬美元，為全聯盟最低，而且新球季還漲票價。

運動家開季進行客場10連戰，直到美國時間18日才回到奧克蘭，主場開幕戰進場人數為17503人，不過隨後《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）就以「運動家一直無法逃離的主場」為題，撰文評論這支球隊的人氣低迷。

專欄提到，運動家大概在本週進場人數就會降至4位數，他們去年在開放100%進場後有18次遇到這種狀況，其中在8月23日僅賣出4140張門票，同一天主場位於拉斯維加斯的運動家3A賣出6213張。

謝金的預感不僅成真，而且還來得比想像中快，在開季第二場主場比賽就發生，今運動家迎戰金鶯的比賽僅3748人進場，根據紀錄顯示，這是自1984年6月6日面對克里夫蘭印地安人（守護者前身）的比賽3699人進場後的新低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。