MLB》大谷神蹟征服美國對手 「百年來從未見過，百年後也不會見到」

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在客場對紅襪先發，主投7局飆11K，率隊8：0奪勝，打擊方面也有2支安打1分打點演出，賽後防禦率3.08、打擊率.240，創下不可思議數據，賽後對手狂讚：「這是100年從未見過的事情，而且可能再過100年也不會發生。」

大谷今天用球數99球是本季最多，並製造29次揮空，48顆速球中最快球速達100.3英哩（約161公里）、均速有97.2英哩（約156公里）。

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此役紅襪隊的先發投手希爾（Rich Hill）賽後盛讚大谷：「他是聯盟中最好的球員，能親眼見到這樣的球員相當特別，我想大家都會同意。」「每個人都該覺得感激，我們已經100年沒有見過他，而且100年內也不會再看到像他這樣的球員。」

天使隊隊友沃許（Jared Walsh）此役開轟灌進4打點，他對大谷的表現感到難以置信：「我不敢相信。我沒有話可以解釋。」

天使隊主帥梅登（Joe Maddon）不希望大谷罕見的表現被視為理所當然，梅登說：「這一定是本週最艱難的比賽。我的腿有些問題，天氣很冷，昨晚我們一直打到11點。今天我們上場打了一場可能是最好的比賽。我只是想讓人們知道他們現在看到的東西是多麼不尋常。我希望他們不要認為這是理所當然的。」

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