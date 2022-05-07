中職Live》布雷克化解滿壘危機 象1：0獅

第四局（象1：0獅）

4上，德保拉投出三上三下。

4下，

第三局（象1：0獅）

3上，德保拉投出三上三下。

3下，1出局後許基宏、詹子賢安打串連，岳東華獲保送形成滿壘。岳政華敲內野滾地上壘，許基宏跑本壘被封殺，而陳家駒再遭刺殺，形成3人出局留下滿壘殘壘。

第二局（象1：0獅）

2上，施冠宇1出局後敲二壘安打，林岱安擊出右外野高飛球被刺殺，推進跑者到三壘。最後吳桀睿吞K，形成3人出局。

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2下，岳東華敲安，岳政華犧牲觸擊送跑者到二壘，一出局。陳家駒被接殺，江坤宇擊出內野滾地順利攻站一壘併推進岳東華到三壘。王威晨此時敲中外野滾地球，替中信兄弟先馳得點，象1：0獅，一二壘有人。陳文杰最終界外飛球被接殺，形成3人出局。

第一局（獅0：0象）

1上，李丞齡敲安上壘，林靖凱擊出內野滾地球被刺殺，推進跑者上二壘。陳傑憲選保送，一二壘有人。不過德保拉連續解決陳鏞基、林子豪，形成3人出局。

1下，張志豪2局後獲保送，許基宏敲一壘安打也推進張志豪上三壘，不過詹子賢擊出內野滾地遭刺殺，3出局。中信兄弟留下一三壘殘壘，無功而返。

統一獅先發打序

1 李丞齡 LF

2 林靖凱 SS

3 陳傑憲 CF

4 陳鏞基 DH

5 林子豪 3B

6 潘傑楷 1B

7 施冠宇 RF

8 林岱安 C

9 吳桀睿 2B

先發投手 布雷克

中信兄弟先發打序

1 王威晨 3B

2 陳文杰 RF

3 張志豪 DH

4 許基宏 1B

5 詹子賢 LF

6 岳東華 2B

7 岳政華 CF

8 陳家駒 C

9 江坤宇 SS

先發投手 德保拉

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