晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》久等了！日本「筒神」炸裂 本季首轟終於出爐（影音）

2022/05/08 11:27

〔體育中心／綜合報導〕久等了！海盜日籍好手筒香嘉智今日在與紅人的雙重賽第二戰中，敲出反方向全壘打，本季首轟終於出爐。

雙重賽首戰，海盜以2：9不敵紅人，讓對手終結9連敗，筒香嘉智沒有先發，9上獲代打機會，選到保送上壘。

筒香嘉智本季首轟出爐。（美聯社）

第二戰，筒香嘉智擔任先發第5棒守一壘，首打席在2人出局二壘有人時上場，他鎖定紅人第二任投手迪里（Phillip Diehl）91.2英哩速球，掃出反方向左外野全壘打，是他本季首轟，這轟擊球初速99.3英哩、飛行距離387英呎。

筒香嘉智第二打席右外野飛球出局，第三打席野手選擇上壘，第四打席遭三振，9上第五打席選到保送。

筒香嘉智本季首轟出爐。（美聯社）

這位日籍重砲單場4打數敲1安，就是1發全壘打，開季至今出賽21場，終於敲出本季首轟，另有2分打點，賽後打擊率0.191。

海盜首局火力大放送，單局3轟奠定領先優勢，4上又進帳3分大局，前5局打完7：5領先，7上又添加1分保險分，終場8：5擊敗紅人，雙重賽各取1勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。