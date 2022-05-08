MLB》久等了！日本「筒神」炸裂 本季首轟終於出爐（影音）

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Yoshi Tsutsugo Hits a 2-run shot （1） to give the Pirates a 3-0 lead. — MLB Updates （@MLBNews1234） May 7, 2022

〔體育中心／綜合報導〕久等了！海盜日籍好手筒香嘉智今日在與紅人的雙重賽第二戰中，敲出反方向全壘打，本季首轟終於出爐。

雙重賽首戰，海盜以2：9不敵紅人，讓對手終結9連敗，筒香嘉智沒有先發，9上獲代打機會，選到保送上壘。

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筒香嘉智本季首轟出爐。（美聯社）

第二戰，筒香嘉智擔任先發第5棒守一壘，首打席在2人出局二壘有人時上場，他鎖定紅人第二任投手迪里（Phillip Diehl）91.2英哩速球，掃出反方向左外野全壘打，是他本季首轟，這轟擊球初速99.3英哩、飛行距離387英呎。

筒香嘉智第二打席右外野飛球出局，第三打席野手選擇上壘，第四打席遭三振，9上第五打席選到保送。

筒香嘉智本季首轟出爐。（美聯社）

這位日籍重砲單場4打數敲1安，就是1發全壘打，開季至今出賽21場，終於敲出本季首轟，另有2分打點，賽後打擊率0.191。

海盜首局火力大放送，單局3轟奠定領先優勢，4上又進帳3分大局，前5局打完7：5領先，7上又添加1分保險分，終場8：5擊敗紅人，雙重賽各取1勝。

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