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湯優盃》中國創賽史26年最差戰績 中網友崩潰睡不著：主席下台

2022/05/15 07:03

王祉怡。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽，中國隊昨天苦戰超過7小時，遭到南韓女團2：3大逆轉，加上日前止步八強的中國男隊，這是中國羽球26來首度在湯姆斯盃以及優霸盃都無緣冠軍，讓星期六晚上觀戰的中國球迷遺憾不已，更憤怒要求中國羽協主席張軍下台負責。

第一點雙方推派第一女單陳雨菲與安洗瑩就打得相當激烈，經過90分鐘，安洗瑩錯過3個賽末點讓出勝利。第二點女雙，中國奧運銀牌組合陳清晨／賈一凡面對過去拿下5連勝的對手李紹希／申昇瓚，竟然遭到3局大逆轉，讓南韓開胡。

第三點女單，中國再派出何冰嬌，直落二世界排名19的金佳恩，取得聽牌優勢。不過南韓女雙金慧貞／孔熙容再上演驚奇，以22：20、21：17直落二中國黃東萍／李汶妹，又把比分扳平。

南韓決勝第5點派出世界排名46的申玉靜，面對中國新科亞錦賽冠軍王祉怡，她臨危不亂，首局雖然被化解7個局點，但仍在驚濤駭浪之中拿下，第3局更是一度連得12分把對方打垮，率南韓奪下睽違12年的優霸被冠軍。

中國創下26年來最差成績，賽後微博網友惱怒狂刷「#張軍」的標籤，希望中國羽協主席下台，更一度登上熱搜，包括指控他「一輸球就甩鍋運動員，贏球就屁顛屁顛上臺領獎，怎麽這麽不要臉」「把七個小時的時間還來」「張軍你今晚睡得著嗎 我睡不著 ​」也有許多中國網友震驚：「完全沒想到尤伯杯奪不了冠」「王祉怡此後會有一堆黑粉吧」「女雙組需要背鍋」。

申玉靜拿下關鍵第五點助南韓奪冠。（歐新社）

中國隊奪下亞軍。（歐新社）

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