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西部冠軍賽G1、大谷翔平先發戰遊騎兵 今日賽事預告與轉播

2022/05/19 06:59

獨行俠「歐洲金童」東契奇。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA季後賽來到西部冠軍賽G1，勇士主場由柯瑞（Stephen Curry）領軍對戰獨行俠，獨行俠陣中的「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）在上個系列賽場均拿下32.6分，手感火燙。兩隊自2006-07球季以來，再度於季後賽交手，哪隊能夠旗開得勝呢？敬請鎖定轉播！

大聯盟一場轉播，由天使球星大谷翔平先發對戰遊騎兵的鄧寧（Dane Dunning）。大谷翔平本季32敗，防禦率2.78；鄧寧則是12敗，防禦率4.06

中職今晚兩場轉播，味全龍派出布里悍先發對決樂天桃猿林子崴，布里悍本季22敗，防禦率2.62；林子崴今年兩場先發皆吞敗，防禦率來到7.20

另一場，統一獅由胡智為掛帥先發，對戰中信兄弟洋投泰迪。泰迪前役面對老東家吞敗，今年共拿下32敗，防禦率2.93；胡智為本季戰績23敗，防禦率3.89

NBA

09:00 西部冠軍賽G1 獨行俠＠勇士 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

MLB

08:00 天使@遊騎兵 愛爾達體育2

中職

18:35 樂天桃猿@味全龍 ELEVENSPORTS2
18:35 中信兄弟@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台、ELEVEN PRIME

T1

19:00 台啤英熊＠桃園雲豹 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

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