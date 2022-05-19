少棒》華南金控盃明開打 南市力拚U-12世界盃台灣隊資格

華南金控盃全國少棒錦標賽開打前夕，台南市教育局副局長吳國?慰問台南市代表隊選手，期勉力拚取得U-12世界盃棒球錦標賽台灣代表隊資格。（圖由台南市體育處提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕111年華南金控盃全國少棒錦標賽將自明（20）日起至28日，於台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，地主隊台南市三階段培訓，力爭U-12世界盃棒球錦標賽台灣代表隊資格。

華南金控盃為2022第6屆WBSC U-12世界盃棒球錦標賽台灣代表隊的選拔賽，全國共有18個縣市代表隊參賽，台南市教育局副局長吳國珉表示，選手共同的目標都是爭取入選國家代表隊，而台南市為了備戰華南金控盃，廣納社區棒球、學校Teeball社團、少棒隊等進行海選，並實施3階段培訓，循序漸進精進選手體能及球技，且由選訓小組委員、教練團在各階段培訓中遴選出優秀選手，希望台南小將可以發揮實力，取得U-12國家隊代表的資格後，將台南的棒球熱血精神，透過比賽傳遞給來自世界各地來的少棒隊。

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吳國珉今天也到歸南國小勉勵台南市代表隊的選手，並致贈能量飲。他說，代表隊集訓過程雖曾一度因疫情影響而中斷，但在陣容堅強的教練團及青少棒學長等各方的協力指導下，期許選手狀況調整到最佳狀態，台南代表隊能旗開得勝，勇奪佳績。

台南市體育處表示，棒球是台南市重點發展的運動種類，市府除了長年挹注三級棒球培訓經費外，也透過派駐運動傷害防護團隊等多元化的訓練支援，成為選手堅強的後盾。此外，去年起也與前旅美職棒大聯盟選手郭泓志及傳接球實驗室組成的團隊合作，至全市的青棒及青少棒學校巡迴指導，強化選手的專項體能。針對優秀青棒選手，也提供每月2千元的培訓金及學雜費、午餐費減免，讓選手能安心練球。

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