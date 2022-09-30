PLG》40歲的林志傑狀況更好！ 成力煥直呼受到啟發

成力煥（右3）今天出席活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿球星成力煥今天出席DA VILLAGE活動，分享自己生涯歷程，他也鼓勵學生球員要保持鬥志，不要被挫折擊垮。成力煥提到，看到富邦勇士40歲的林志傑在今年季後賽依舊能打出不凡身手，讓他感到敬佩，受到不少啟發。

DA VILLAGE今年推出新一季的大專校隊計畫，今年主題為「槓掉再來」，將職業化的行銷模式帶入國內大專院校，鼓勵學生運動員面對過去的不足，能勇於超越自我。

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成力煥在PLG元年效力新竹攻城獅，獲選年度第一隊和防守第一隊，上季加入台新夢想家，卻因傷病困擾，表現未如預期，這季改披領航猿戰袍，他也希望能健康出賽，重新出發。

勇士球星林志傑在今年季後賽仍舊能主宰賽場，讓成力煥直呼，「傑哥、敏哥（楊敬敏）真的很厲害，即便到了這個年紀還能維持身手。」

34歲的成力煥也非年輕球員，他坦言，體能狀況或許影響不大，但碰上傷病會變得更難痊癒，「所以看到傑哥在受傷之後，再回到場上還能繳出這樣的成績，我也受到啟發，難怪他們能是大家的偶像。」成立煥甚至大讚，林志傑在今年季後賽的狀況，感覺比他剛回台灣時還要更好。

從PLG元年至今已經換了3支球隊，成力煥自嘲成了「轉隊王」，但他認為，現階段台灣籃球環境更加商業，轉隊這件事已成常態，對他而言，打好每一個賽季是最重要的事。

到了領航猿後，成力煥認為這支球隊是相當有傳統的球隊，今年隊上也有很多年輕球員加入，他希望把球隊奪冠的精神延續，盡力為領航猿爭取佳績。

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