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羽球》戴資穎跑動頻繁 現在有一利器為她把關腿部肌肉

2023/07/14 16:57

戴資穎為體組成計品牌站台。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎在6月台北羽球公開賽封后，成為賽史最多冠的女單選手，而小戴今日參與賽後第一場品牌活動，為全球銷售第一的日本體組成計品牌TANITA站台。

戴資穎強力推薦新品的「腳點」測量功能，呼籲大家能提早重視腿部肌肉的維持與訓練，不只對運動員來說很重要，每個人的日常行走、站立都必須靠雙腿支撐，透過腳點分數能夠輕鬆掌握腿部健康狀態，也能從中發現可能面臨的肌少問題，提早為健康把關。

戴資穎現場分享：「過去只能以自己的身體狀態感受腿部肌肉變化，現在透過TANITA新品BC-771的腳點量測，能夠精準分析腿部肌肉分數，讓我更好掌握日常訓練成效與體能狀況！身為羽球選手需要鍛鍊跑、跳、急停、邁步等腿部動作，有了腳點分數作為依據，就能為我每日的訓練強度建立更精準的指標。」

除了注重自己的健康，與家人感情深厚的戴資穎提到：「雖然身為運動員對於身體狀況本來就非常仔細與謹慎，但也曾注意到身邊有長輩因為長久缺乏運動習慣，導致腿部健康狀態不佳，造成日常生活的不便。希望大家也能多關心身邊長者的健康，陪伴他們做一些簡單的居家訓練來預防老年失能危機。」

戴資穎認為，腿部肌肉訓練不只是運動員的事，每個人每天生活都會大量運用雙腿肌肉，如果不維持健康的肌肉狀態，即便是簡單日常行走也有可能會受傷。透過TANITA BC-771的「腳點」測量，能精準檢視腿部健康狀態的變化與肌肉量增減，隨時把關腿部肌肉品質，搭配正確的飲食保健與運動訓練，讓雙腿穩健支撐身體重量，避免老年失能以及遠離肌少症的風險。

戴資穎為體組成計品牌站台。（主辦單位提供）

戴資穎為體組成計品牌站台。（主辦單位提供）

戴資穎為體組成計品牌站台。（主辦單位提供）

戴資穎為體組成計品牌站台。（主辦單位提供）

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