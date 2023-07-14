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亞運舉重》奪牌希望+2！陳玟卉、羅楹湲亞運初體驗 各自有期許

2023/07/14 18:59

教練黃達德（中）和羅楹湲（左）以及陳玟卉。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕東京奧運奪下銅牌的陳玟卉和亞錦賽表現出色的羅楹湲，今年都是首度登上亞運舞台，舉重代表隊總教練林敬能也肯定兩人的實力，期待她們為台灣進帳獎牌。

陳玟卉在前年東京奧運奪下銅牌後，狀況維持得不錯，但去年亞錦賽意外拉傷手肘，經歷一段漫長時間休養，亞錦賽回歸奪下兩面銅牌，讓她找回信心。對於這段期間低潮，陳玟卉透露，她會去看新聞還有網友的打氣留言來激勵自己，「當時我看到有個網友寫下，留得青山在，不怕沒柴燒，這句話帶給我很大動力。」

不過，為了因應巴黎奧運量級調整，陳玟卉屆時要參戰71公斤級，但這次亞運沒有71公斤級，等於她得從原本64公斤級，一路升到76公斤級，她的教練黃達德坦言，這是「越級打怪」，「目前玟卉狀況恢復到9成5，9月份可以正常比賽，但體重上來之後要增肌減脂，必須要有一點時間轉換。」

陳玟卉表示，增重其實比減重還困難，「有時候吃飽覺得喉嚨都已經關起來了，但還是要繼續吃。」對於這次亞運期許，她表示，希望可以安全完賽，並突破自己，而面對壓力，她也學習從呼吸來調整自己的狀態。

目前中國和北韓是陳玟卉奪牌的潛在勁敵，陳玟卉說：「中國情蒐上相對比較容易，但北韓近期選手出賽不穩定，很神秘，比較不清楚她們的狀況，現階段就把自己穩定度提高，做好準備。」

至於和陳玟卉同樣教練的羅楹湲今年也是首度參戰亞運，羅楹湲發下豪語要拿下前兩名，她透露，會帶家人去杭州觀戰，「以前我都不讓家人看我比賽，怕他們覺得舉重很危險，但這次他們會來杭州觀戰，所以也希望能讓家人看到我拿下好成績。」對於羅楹湲狀況，黃達德認為，她的狀態不錯，也有機會衝擊獎牌。

陳玟卉。（記者粘藐云攝）

羅楹湲。（記者粘藐云攝）

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