中職》也用2球解危！ 獅2：0完封樂天 餅總可以轉怒為笑了

勝利打點陳傑憲。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨在滿壘局面「被2球」化解得分攻勢，今天則在7局上1出局一、二壘有人時靠後援投手劉軒荅只投2球就製造雙殺解危，也讓總教練林岳平終於可以由怒轉笑。獅隊終場以2：0擊敗樂天桃猿，由先發6.1局無失分古林睿煬奪下勝投，2分則都由陳傑憲安打敲回。

獅隊昨迎戰富邦悍將共出現3次滿壘局面，其中3局下無人出局滿壘局面，竟讓後援登板的陳冠勳只投兩球就抓到雙殺打和滾地球出局，讓餅總賽後直言「那是最糟糕的一局」。今天獅隊投打守都有表現，不但古林繳出優質內容，陳傑憲也在3局敲出帶2分打點的關鍵安打，守備則不像樂天出現3次失誤，是完美的0次。

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古林前6局表現可圈可點，直到7局上1出局後投出保送後，先讓教練團喊出暫停，隨後再被敲出安打後，投手教練羅錦龍決定換投，由劉軒荅接手。劉軒荅只用2球，就讓樂天代打林泓育擊出雙殺打，也順利化解危機。

獅隊賽前異動，將昨天先發的潘威倫下二軍，換上外野手張偉聖，結果他此役擔任先發8棒右外野手表現不俗，3局首打席選到保送並跑回第1分，7局再敲出內野安打，且在6局下從右外野移防中外野，接替陳傑憲的防區。

統一獅先發投手古林睿煬主投6.1局，無失分退場。（記者陳志曲攝）

劉軒荅只用2球化解危機。（記者陳志曲攝）

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