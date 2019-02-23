蛇迷久等了 「誠泰三本柱」今合體

林恩宇與林英傑。（資料照，記者林宥辰攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒30週年特展今起連續2天在華山文創園區安排退役球星見面會，今天下午2點半由林英傑、林恩宇、許竹見重現「誠泰三本柱」丰采，明天下午4點邀請前兄弟象日籍投手養父鐵、小林亮寬到場。

前兄弟日投 明辦見面會

誠泰COBRAS雖然只在中職存在4年，卻於2005、07年拿過2次上半季冠軍，並在2005年打進總冠軍賽，林英傑、林恩宇、許竹見當年構築的三大本土先發，合計先發72場、貢獻35勝，被封為「誠泰三本柱」，迄今仍為球迷津津樂道。

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林英傑、林恩宇效力誠泰期間都拿過年度防禦率王、奪三振王，林恩宇更於2006年成為中職第2位「投手三冠王」，兩人相繼在2005、06年季後加盟樂天金鷲，各於2009、10年返台加盟興農牛、兄弟象，目前分別擔任台灣人壽成棒隊投手教練、中信兄弟一軍牛棚教練。

許竹見2008年隨球隊易主進入米迪亞暴龍，在球隊爆發「黑米事件」遭停權停賽而解散後，因沒有球隊吸收轉戰業餘威達超舜成棒隊，2011年決定退休從商，去年10月不克參加林英傑的引退儀式，今天將是「誠泰三本柱」自球隊轉賣後首次合體。

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