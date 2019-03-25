UBA》佛光首冠「普」照 首見菜鳥MVP

佛光大學奪得隊史首座冠軍。（記者林正堃攝）

佛光隊史首度封后。（記者林正堃攝）

新人后陳孟欣拿下冠軍戰MVP，寫下UBA女子公開一級紀錄。（記者林正堃攝）

羅培甄（右）與羅培儀（左）姊妹檔在冠軍戰各攻下14分和9分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕佛光大學昨在UBA女子公開一級冠軍戰，靠著來自HBL普門中學冠軍班底陳孟欣、羅培甄、劉昕妤連線成功，以73：54擊敗世新大學，搶下隊史首座冠軍，成為文化大學、台灣師大、台北體院（北市大學前身）及輔仁大學後，女子公開一級第5支冠軍隊。

史上第5支冠軍女隊

陳孟欣榮膺助攻后、新人后，在冠軍戰繳14分、8籃板、8助攻及6抄截，憑藉全能身手再奪冠軍戰MVP，加上佛光隊史首座冠軍金盃，以「大四喜」成為最風光球員。

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陳孟欣從高一就是備受矚目新星，幫助普門完成2連霸榮耀，如今即使是大一菜鳥照樣大殺四方，她把功勞歸給學姊，「在預賽前幾個循環因得失心太重，表現不符合自己的預期，但林嘉慈及每個學姊都不斷鼓勵我，提醒我只要做自己就好。」

陳孟欣締造空前紀錄

值得一提的是，女子公開一級過去26屆的冠軍戰MVP從未有菜鳥球員獲獎紀錄，陳孟欣昨包辦新人后及MVP，成為史上第1人，把自己名字寫入史冊。她笑說，「滿不可思議能拿到這座MVP，我會請所有隊友吃飯，因為這是大家的功勞。」

除了陳孟欣的出色表現，劉昕妤攻下15分、4阻攻，羅培甄挹注14分，皆對稱后有所貢獻，總教練傅姿伶笑說：「不要叫我選MVP，因為真的選不出來，每個人表現都很棒。」

佛光後衛陳孟欣囊括新人后、助攻后和冠軍戰MVP。（記者林正堃攝）

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