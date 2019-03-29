中職30系列報導25》服務球員21年 馮張榕也患職業傷害

防護員馮張榕在統一獅服務16年，在職棒圈已有超過20年資歷。（資料照，記者黃志源攝）

統一獅防護員馮張榕在職棒圈擔任防護員21年，1998年退伍便到台灣大聯盟雷公擔任防護員，2003年被統一獅挖角任職至今，他回憶，職棒開打前幾年，聯盟4隊「共用」1名防護員黃益亮，僅在台北打才有，到外地比賽選手受傷自己想辦法，現在每隊至少6名防護員，已不可同日而語。

台灣大聯盟狀況好不到哪裡去，馮張榕說，那魯灣剛成立，各隊防護員全是實習生，後來才聘正職，但每隊僅1人，要顧全隊球員，他覺得生活品質極差。

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自聘防護員 高國慶第1人

2003年馮張榕來到統一獅，加上原有的葉恩，成為台灣職棒史上首度有球隊聘請2名防護員，馮張榕說：「早期黃益亮建立防護體系，我到中職發現，這邊比那魯灣更重視這方面專業，後來統一有3名防護員，別隊就找2名，統一有4人，別隊就3人，算走在前面。」

長工時低薪資 流動率高

2011年高國慶自聘防護員是業界創舉，馮張榕解釋：「當時國慶練球最早到、最晚走，就說不想打擾我們休息時間，還說薪水達到一定程度，所以自掏腰包，後來恰恰（彭政閔）跟進，很多球員開始2、3人合聘1名防護員。」

近年來職棒各隊增聘防護員、選手自聘防護員，馮張榕認為，這與二軍成立、旅外選手回歸、環境愈來愈競爭脫不了關係，不像早期春訓他白天在路竹球場盯練球，結束後還要搭車趕回台南球場顧晚上球賽。

入行超過20年，即使防護員編制擴增，馮張榕仍常從早忙到晚，他笑說曾累到恍神，竟冰敷右投手的左肩，也曾幫選手治療到一半睡著，長期幫身形壯碩的球員按摩，手指和手腕都有職業傷害。他說，「小破」劉芙豪極為自律，幾乎沒進過防護室，「TAKE」潘武雄常進來則是太拚，因撲接球受傷。

目前中職4隊防護員超過20人，但年資超過10年僅3人，流動率高，馮張榕感嘆，現在教練、球員已了解防護員的專業和重要性，會互相尊重，但與肩頭壓力和投入時間相較，薪資待遇仍偏低，難留住人。

（記者羅志朋）

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