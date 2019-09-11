台大恩師楊致寬 善用統計設計戰術

在台大教練楊致寬（中）的指導下，劉人豪（右）學習更多觀念及技術。（楊致寬提供）

當第17季SBL選秀會的主持人唱名台銀選進劉人豪，從直播影片看到得意門生站上國內籃球最高殿堂，在另一頭帶隊出賽的楊致寬內心激動不已，「他在圓夢、我也在圓夢，好感動」！

誇劉人豪自律性佳

楊致寬是名非球員出身的教練，但他將大學的統計專業應用在球隊上，以此為設計戰術基礎，也分析需要修正的問題。他從台大系隊到接任台大男籃執行教練，也搭起他與劉人豪的橋樑，大一一路帶到大四，回憶起當時聽聞學生想挑戰SBL的夢想，他內心充滿了狐疑，但看著劉人豪的實踐精神，才想說：「他是不是來真的？」

台大男籃是一票素人所組成的籃球隊，一週僅4到6小時練球時間，楊致寬坦言，多半時間都是在教觀念和團隊整合，會提醒球員如何訓練，但這時得取決於選手的自主性，他說：「劉人豪的自我管理和自律性佳，也很注重自己的身體狀況，這也是為什麼我會開始『當真』。」

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想站上充斥甲組球員的戰場並不容易，楊致寬給劉人豪建議，不能只打擅長的五號位，而是讓他往四號打，練習前鋒的面框技術、中長距離投籃和外圍防守，事實上，這也是他在台大的帶兵哲學，讓球員挑戰不同位置，強調「全面性培養」的核心概念，今年劉人豪利用DLIVE夏季聯賽出賽機會提升經驗值，兩人也保持聯繫賽後檢討。

劉人豪在學業跟興趣找到平衡點，楊致寬也是如此，他在擔任教練期間也不斷在學術上尋求突破，現為台大農業經濟所博士研究生的他說：「想做事情就把它做好，為何不能兩個兼顧？當然時間也會伴隨著取捨，但要找到方法達到目標。」

楊致寬曾是松山高中教練黃萬隆的左右手，熱愛籃球的球迷對他並不陌生，今年合約到期後，他接下輔仁大學及永春高中男籃隊的助理教練，繼續做自己狂熱的事情，在籃球界耕耘，培育下一個人才。

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