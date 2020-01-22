3隊急獵教頭》掌管大都會 有請精神領袖？

前大都會隊長萊特，也被詢問接任總教練的意願。（資料照，今日美國）

前言：滴答滴答滴答…，在上週太空人爆發偷暗號醜聞後，接連已有太空人、紅襪和大都會3隊教頭遭開除，目前職務仍都「開缺中」，3隊都緊鑼密鼓面試候選人，因距離春訓投捕報到日只剩3週，屆時若教頭還沒就定位，可就開天窗了。

〔記者倪婉君／綜合報導〕大都會在讓貝爾川成為隊史首位一場都未執教就下台的教頭後，目前傾向內部尋才，但也有美媒好奇詢問退役名將萊特的意願，卻被這位前大都會隊長幽了一默。

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42歲的貝爾川，去年11月才獲聘擔任大都會教頭，但上週五因涉及太空人作弊案主動請辭，也讓他創下另類隊史紀錄。儘管大都會並不排除外部徵才，但目前仍傾向從原有教練團成員著手，像是品質控管教練羅哈斯，或是一壘教練迪法蘭塞斯柯，都是在去年季後實際參與球隊計畫的教練。

前隊長萊特 也被點名

大聯盟專欄作家海曼也好奇，昔日看板球星萊特是否有意接掌兵符，卻得到以下回應：「新年快樂呀，你說得沒錯，我對當教練沒興趣。但不瞞你說，我剛接了一份教練工作，是這個春天擔任我女兒的3、4歲樂樂棒球隊教練。」

37歲的萊特在球隊享有高人氣，但生涯後期受傷勢所困，於前年季後退休，目前擔任球團營運長威爾本和總經理范瓦格南的特別顧問。

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