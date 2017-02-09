中職》富邦確定第3名洋將 前猿隊左投神盾
2017/02/09 12:55
今天中職舉行新春團拜。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職舉行新春團拜，富邦悍將領隊蔡承儒表示，球隊第3位洋將確定為前Lamigo桃猿洋投神盾。
今年初富邦確定續簽洋投羅力和力猛，第3位洋將未定，蔡承儒在今天中職新春團拜受訪時表示，確定為左投神盾，他說，「中職有很多不錯的左打，希望第3位洋將是功能性先發左投，所以找來神盾。」
神盾前年曾效力桃猿隊，出賽10場都是先發，戰績4勝1敗，防禦率3.56，55.2局飆出56K，該年季中遭韓職SK飛龍挖角，去年6月遭SK飛龍釋出。去年神盾在韓職出賽12場都是先發，拿下5勝5敗，防禦率5.37。
桃猿先發投手神盾（資料照，記者林正堃攝）
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