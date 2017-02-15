勞倫斯體育獎》3金得主同獲肯定 這兩隊讓英美瘋狂

波爾特（中）、拜爾絲與菲爾普斯（右下）與眾得獎者合照。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕勞倫斯體育獎（Laureus Awards）舉行頒獎典禮，「閃電」波爾特（Usain Bolt）、拜爾絲（Simone Biles）分別獲選年度最佳男、女運動員，菲爾普斯（Michael Phelps）贏得東山再起獎；年度最佳運動團隊獎，則由睽違108年再度贏得世界大賽的芝加哥小熊獲選，英超的萊斯特城上季奇蹟奪冠，獲得年度運動精神獎。

波爾特在里約奧運田徑項目勢不可擋，在100公尺、200公尺、400公尺接力項目都贏得金牌，拜爾絲體操奪金的項目則包括團體、個人全能、跳馬及地板，兩人在個人項目的表現已站上奧運巔峰。游泳名將菲爾普斯則以贏得奧運第23面金牌，一舉奪得東山再起獎。

團隊獎項方面，小熊在去年的世界大賽第7戰險勝印地安人，順利打破山羊魔咒奪冠，讓108年為奪冠的紀錄畫上休止符，萊斯特城在開季前奪冠賠率「1賠5000」的情況下，力壓眾家豪門獲得隊史132年來首座英超冠軍，兩隊成為英美兩國熱烈討論的焦點，都獲得勞倫斯獎肯定。

小熊贏得年度最佳團隊。（資料照，路透社）

萊斯特城贏得年度運動精神獎。（資料照，路透社）