經典賽》曾說台灣隊最弱 韓媒：不敢保證贏球了
2017/03/08 14:05
南韓苦吞2連敗。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕韓職警察廳總教練柳承安曾評比A組是3強1弱，「這1弱是指台灣。」不少韓媒也認為台灣是A組最弱。然而，經過經典賽2連敗之後，韓媒撰文表示現在不能保證一定會贏台灣。
據韓國媒體《OSEN》報導，南韓吞下衝擊的2連敗，就連小聯盟與過氣大聯盟球員組成的以色列都無法突破，這可能還不是最糟糕的狀況，假如輸給台灣隊，下一屆的經典賽將從資格賽出發。
該文指出，台灣隊戰力雖然是A組最弱，「但是如果中心打線持續不振，連台灣都沒辦法保證贏球。」三棒金泰均前兩戰都沒有安打，打擊率0；四棒李大浩打擊率也只有0.111。
另有韓媒指出，假如不幸輸給台灣，下屆經典賽將在2020年打資格賽，該年剛好又碰上東京奧運，連續的國際賽可能會直接影響韓職球季，「棒球大國的自尊更將產生裂縫。」
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