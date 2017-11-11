雷霆快艇誰能先止敗？ 今日賽事預告與轉播

雷霆球星魏斯布魯克。﹝資料照，美聯社﹞

早安，自由體育為您送上精彩賽事預告！

NBA例行賽繼續進行，黃蜂將前往波士頓挑戰聯盟龍頭塞爾提克，最近打出10連勝氣勢的綠衫軍能否成功拔刺捍衛主場，還是由「天行者」沃克（Kemba Walker）領軍的夏洛特會成功上演「小蝦米吃大鯨魚」的爆冷好戲呢？

另一場比賽由快艇對上雷霆。雷霆隊今夏組成的「CPR」連線震驚連盟，但最近陷入大低潮，而在吞下四連敗後雷霆眾將決定在休息室開起閉門會議，而究竟成效如何？；而快艇隊這邊也不好過，最近遭遇了三連敗，陣中球星「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）能否成功率領球隊乘風破浪，全力止敗？精彩比賽，請球迷不要錯過！

亞冠賽熱身賽第二戰將於今天開打，台灣隊在昨日敗給羅德後，今天能否捲土重來？而台灣隊中心打者「大王」王柏融是否將會一掃昨日打擊低潮？各位粉絲敬請期待。

HBL預賽來到第四天，電視轉播首場比賽治平高中對上木柵高工，次役由強恕高中交手基隆商工，第三場由高苑工商面對東山高中，最後一場則由南山高中對上南湖高中。歡迎大家一起進場欣賞熱血的高中籃球！

NBA例行賽

10:00 快艇 VS 雷霆 愛爾達體育、ELEVEN SPORTS

10:00 公鹿 VS 馬刺 緯來體育

亞冠熱身賽

16:55 台灣VS.羅德 ELEVEN SPORTS、愛奇藝

HBL預賽

14:00 治平高中 vs.木柵高工

15:40 強恕高中vs.基隆商工

17:20 高苑工商vs.東山高中

19:00 南山高中vs.南湖高中

地點:台北體育館一樓

轉播：FOX體育台