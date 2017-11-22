LOL》電競選手毆打女友 遭賽事官方處禁賽20個比賽月

中國LPL賽區選手「死亡宣告」Vasilii疑似因毆打女友，不僅丟了工作，在2020年以前都無法打相關賽事。（取自Vasilii微博）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕日前《英雄聯盟》中國LPL賽區選手「死亡宣告」Vasilii在一次實況直播中疑似毆打女友，遭警方帶回警局，也引發電子競技選手倫理與紀律問題。事後，該選手已經被母戰隊終止合約，將近兩個月後，中國賽事官方今（22）日正式公告，Vasilii將受到禁賽20個比賽月處分，而一年比賽月為1至10月，這也代表該選手的禁賽將至2020年1月的春季賽為止。

時間發生在10月26日，效力於Newbee戰隊的中國選手「死亡宣告」Vasilii在該日晚間疑似在實況《英雄聯盟》遊戲時被網友稱玩得不好，隨後女友揶揄附和，Vasilii便起身離開直播鏡頭前，儘管看不到畫面，卻可以從聲音聽見一陣辱罵聲與物品砸破的聲音，在大家都懷疑是否「家暴」時，Vasilii隨後稱被警察帶走。

電競選手家暴案發生後，母戰隊Newbee隨即釋出公告，宣布與Vasilii解約；而將隔兩個月的調查，中國賽區官方也正式公告，先是表示官方在過去兩個月內進行深入調查，儘管雙方在獨立詢問時都否認「家暴」一事，也沒有明確證據，但官方仍對於選手在私人住所對毫無防範能力之人發出身體暴力及死亡方面的可信威脅，程度足以讓對方報警，「這種行為是不可接受的」。

中國賽事官方說明：「我們認為發出家庭暴力威脅，並且在私人住所內對毫無防範能力的個人發出這樣的威脅均為惡劣因素。鑒於在舞台向其他職業選手發出威脅將會獲得10個月的禁賽處罰，那麼進行身體上的威嚇以及實施家庭暴力威脅所遭受的懲罰應該更加嚴厲」。

中國賽事官方更因為此事修改全球懲罰規範，並表示目前10個月的懲罰上限對於諸如實際實施家庭暴力等情況而言並不恰當，而應該處以無限期禁賽。「為了將這樣的個例以及可以被認為是極端不當行為的侵犯行為的寬泛範疇囊括在內，即日起我們將極端不當行為的最高禁賽時間調整為『無限期』，來對最為惡劣的不當行為做出解釋」。