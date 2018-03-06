MLB》生涯首打席就開轟 紅雀6年7.7億綁定游擊新星

紅雀提前續約菜鳥德容。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀超級菜鳥德容（Paul DeJong）表現備受肯定，紅雀今宣布以破紀錄的6年2600萬美元（約新台幣7.7億）價碼提前與去年初升大聯盟德容續約，期許他能遵循球隊前輩成功先例，成為隊上不可或缺的當家游擊手。

24歲的德容去年季中升上大聯盟，生涯首打席首次揮棒就開轟，菜鳥球季展現出色長打能力，單季25轟為隊史游擊手之最，26支二壘打、5成32長打率及65分打點在聯盟菜鳥中名列前茅，守備也相當亮眼，小聯盟主守三壘、上大聯盟移防游擊仍表現稱職，最終在國聯新人王票選獲第二高票，僅次道奇新星貝林傑（Cody Bellinger）。

大聯盟官網指出，紅雀端出6年2600萬美元與只有1年大聯盟資歷的德容提前續約，超越白襪安德森（Tim Anderson）6年2500萬美元紀錄成為聯盟之最，總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）表示，與老闆、總教練討論後，肯定德容相當聰明、適應調整能力極佳，各方面都豎立榜樣，值得球隊砸重金投資。

「從球團觀點來看，我們希望能表揚從自家農場升上來的球員，他展現許多特質，讓我們認定絕對值得投資，我們一直在找游擊手，（提前續約德容）這讓我們安心不少，終於找到能長久駐守的球員。」總裁莫茲里爾克說，紅雀近10年開幕戰游擊手不曾重複，德容有望成為紅雀固定游擊手。

美媒透露這紙新約附帶激勵獎金，最高總值5150萬美元，紅雀在合約最後兩年擁有球隊選擇權。紅雀過去也曾用類似的提前續約模式，將韋恩萊特（Adam Wainwright）、馬丁尼茲（Carlos Martinez）與卡本特（Matt Carpenter）等人培育成球隊明星，被球隊寄予厚望，德容表示：「我知道球賽很難打、我在大聯盟又是相對資淺的菜鳥，對我來說，能與球隊互託互信讓我安心不少。」

德容有望成為紅雀固定游擊手。（資料照，美聯社）