亞洲冬季聯盟今開打 今日賽事預告與轉播

中職聯隊今天起，將展開亞洲冬季棒球聯盟的賽事。（記者羅志朋攝）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞洲冬季棒球聯盟將在今天開打，首場比賽將由中職聯隊對上日職西軍，先發投手將由兩左投林政賢、陳仕朋二擇一。而今年的亞洲冬盟共有5隊參賽，分別是中職聯隊、日職東軍、日職西軍、韓職聯隊與日本社會人隊，各隊將展開為期3周、16場的例行賽，喜愛棒球的球迷朋友千萬不要錯過了！

NBA賽場，林書豪所率領的老鷹，今天將在主場迎戰3連敗的綠衫軍，不過老鷹可是完全好不到哪去。連續9場比賽吞敗，目前在東部與騎士並列墊底，其中比較值得關注的，是前役繳出本季新高26分的林書豪，究竟「豪小子」能否在今天持續上演精采表現，幫助老鷹止敗；另外，稍晚也有拓荒者與勇士的正面交鋒，屆時請準時鎖定轉播。

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至於SBL，今晚將有兩場比賽將展開，分別是璞園、裕隆，與台啤、台銀的對決，其中台銀洋將史密斯昨猛砍31分、19籃板，宰制全場，今天能否再次上演精采表現，可以鎖定自由體育為您送上的文字直播！

NBA

08:30 塞爾提克 vs. 老鷹 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

11:30 拓荒者 vs. 勇士 緯來體育台

亞洲冬季棒球聯盟

12:00 中職聯隊 vs. 日職西軍 ELEVEN SPORTS1

SBL

17:00 璞園 vs. 裕隆 WinTV綜合台

19:00 台啤 vs. 台銀 WinTV綜合台

東南亞職籃

20:00 中國珠海戰狼 vs. 寶島夢想家 ELEVEN SPORTS1