SBL》韋總「信任籃球」 郭少傑扮板凳暴徒

台銀前鋒郭少傑（左2）開賽以來成功扮演「板凳暴徒」，四戰場均貢獻10.5分。（記者林正堃攝）

場均10.5分 隊上第3

〔記者廖聿偉／台北報導〕台銀前鋒郭少傑開賽表現搶眼，成功扮演球隊的「板凳暴徒」，開季四戰場均貢獻10.5分，隊中僅次於洋將賈西亞和主控李維哲，而三分球命中率高達47.3%，昨出戰富邦末節砍進關鍵三分彈，一度燃起球隊反撲氣焰，無奈終場前約1分半鐘扭傷右腳踝退場，台銀反攻功虧一簣。

扭傷腳踝 需休養2週

根據球團評估，郭少傑腳踝傷勢恐須休養2週，今還會再安排做進一步的檢查。總教練韋陳明無奈的表示，「少了郭少傑火力差很多，他的空缺可能暫時由余純安和陳侑昫代替。」

邵族和阿美族混血的郭少傑，籃球之路並不順遂，大學從甲二級發跡，曾在冠軍戰轟下37分，助東南科大奪冠升上一級；2013年加盟SBL金酒，但不被球團重用，三個球季場均上場時間都不到10分鐘，平均得分也未超過5分，直到上季轉隊到台銀才嶄露頭角。

台銀教練韋陳明。（記者林正堃攝）

本季韋陳明接掌兵符，郭少傑如魚得水，場均上場時間也飆升至22分鐘，他表示，「逐漸適應台銀體系，加上韋總的信任，越打越有信心。」韋陳明表示，「郭少傑籃球起步較晚，但打球很拚，也很有天分，像今天第二節還搧了對手塞勒一個火鍋，很看好他的潛力。」