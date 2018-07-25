有望與殷仔同日登板 胡智為今對洋基待命

光芒昨將胡智為拉上大聯盟支援，今天有機會後援登板。（資料照，路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕因應王牌投手史奈爾掛傷號，光芒昨將胡智為從3A拉上大聯盟支援，也是他本季第4度上大聯盟，昨他在場邊熱身但未登板，今天有機會後援上場，若今天上場，將和洋基田中將大同場登板，也和馬林魚陳偉殷同日出賽。

本季第4度上大聯盟

光芒投手群今年開季前就屢屢出現傷兵，教練團被迫以「假先發」調整投手工作量，胡智為也因此4度上下大、小聯盟。不過，胡智為本季至今在大聯盟合計僅登板2場、合計7.2局，防禦率5.87，前次登板是7月13日面對雙城，後援5局僅失2分。

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洋基今派出田中將大先發。（資料照，法新社）

胡智為去年在教練團規劃下從先發轉任後援，在大聯盟出賽6場都是後援，留下10局、防禦率2.70的成績。今年因應小聯盟幾位潛力新秀受傷，胡智為在3A出賽17場、其中14場先發，合計投71.2局，戰績3勝6敗、防禦率5.02。

光芒今推出的先發投手奇里諾斯也是菜鳥，今年4月曾升上大聯盟但又下放，5場先發最多投5.2局。昨役光芒1分差贏球，但動用7位投手完成比賽，今天胡智為上陣機率頗高。

陳偉殷今深夜於主場登板，先發對戰勇士。（資料照，美聯社）

殷仔今晨對戰勇士

馬林魚昨役被國聯東區龍頭勇士隊12：1血洗，今天推出陳偉殷力求挽回頹勢。勇士一壘手佛里曼、游擊手史萬森昨都有開轟紀錄，昨鎮守二壘的內野工具人庫柏森則單場4支安打。