田徑》陳傑拚連三屆奧運 挑戰紀政、楊傳廣紀錄

400公尺跨欄好手陳傑。（陳傑提供）

〔記者卓佳萍／新北報導〕台灣400公尺跨欄好手陳傑今天於新北市青年盃田徑錦標賽公開男子組400公尺預賽亮相，牛刀小試，跑出51秒06，以預賽排名第一，輕鬆晉級決賽。

26歲陳傑正式加入運動品牌adidas行列，今天也穿著贊助商賽服出賽，他在預賽輕鬆跑，他賽前就透露，北部天氣變化大，以不受傷為前提去跑，先前於港都盃試驗新的欄間步伐，他認為，技術上還可以更好。

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國訓隊隊友余嘉軒預賽跑出52秒13，以預賽總排第二，晉級決賽，決賽將明天早上10點登場。

陳傑曾參加2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，這次將挑戰東京奧運，台灣田徑史上僅紀政、楊傳廣曾參加三次奧運，陳傑有機會追平名將紀錄。

東奧參賽標準創新高，男子400公尺跨欄為48秒90，另也能以世界積分排名參賽，陳傑表示，自己沒有傾向哪種方式，現在有兩種方式可以選擇，也很不錯，總教練孫念祖看好愛徒達標，陳傑則表示，不會辜負師長期待。

400公尺跨欄好手陳傑。（陳傑提供）

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