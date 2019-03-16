HBL》光復爆冷門差一點 能仁2分險勝晉級冠軍戰

能仁家商林彥廷（右）空中接力投籃。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強決賽今天在台北小巨蛋開戰，男子組奪冠呼聲最高的能仁家商挾著15連勝強碰最強黑馬光復高中，能仁贏得險象環生，以55：53險勝光復，隊史7度叩關冠軍戰，明日力拚自101、102學年度後，再度制霸高中籃壇。

光復高中喬楚瑜（右）跳起抓下籃板。（記者陳志曲攝）

能仁、光復本屆在預賽、8強賽兩度交手，能仁不只2戰皆勝，平均勝分高達25分。不過，光復向來遇到強敵便會刻意放慢進攻節奏，尤其8強用強悍防守爆冷扳倒衛冕軍松山高中更是經典，本屆當對手得分低於70分，取得8勝1敗。

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能仁林彥廷首節就上演單臂爆扣，率隊打出不錯的開局，但光復此仗有備而來，施以「慢節奏」制衡能仁，讓不敗之師三分球16投僅1中，而光復李承謙半場斬獲10分，光復只以23：25落後，至於能仁半場表現最佳為林彥廷8分進帳。

能仁家商林彥廷飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

易籃後，能仁試圖擴大領先優勢，但光復依舊難纏，就算能仁在末節最多領先9分，光復仍有辦法追近比分，尤其最後2分39秒還追到2分落後，能仁靠著高錦瑋飆進三分球後，光復198公分「喬神」喬楚瑜1分03秒拆炸彈成功，無奈最後一擊差點進球，留下滿滿嘆息聲，以2分之差惜敗。

光復表現最佳為李承謙12分、張子奕11分，198公分「喬神」喬楚瑜9分、15籃板，即使無緣續寫驚奇，此仗讓不敗能仁嚇出一身冷汗，贏得不少球迷的尊敬。

能仁林彥廷15分、王凱裕14分、王翊帆10分及高錦瑋10分，隊長丁冠皓繳出6分、10籃板及7助攻，能仁明日晚間6點將在男子組冠軍戰對抗南山高中、高苑工商之間的勝隊。

能仁家商王凱裕（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）



能仁家商丁冠皓（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

光復高中陳宏恩（中）拉桿上籃。 （記者陳志曲攝）



光復高中李皓暐（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

能仁家商丁冠皓（中）雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

能仁家商二分差擊敗光復高中，挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

光復高中二分落敗。（記者陳志曲攝）



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