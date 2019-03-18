NBA》林書豪先發出賽僅拿3分 暴龍末節無力不敵活塞

林書豪今先發出賽，卻沒有太多出手機會，最後僅拿下3分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今日在客場出戰活塞，上半場還落後7分，第三節回神展開追分秀並取得領先，但活塞末節找回手感、重新接管戰局，R.傑克森（Reggie Jackson）最後關鍵兩罰守住勝利，暴龍最終以107：110不敵活塞，至於林書豪今雖先發上場，但狀況低迷，也沒有太多出手機會，僅拿下3分、2籃板及2助攻。

暴龍上半場打得綁手綁腳，被葛瑞芬（Blake Griffin）領軍的活塞卻內外開花，但易籃後，暴龍徹底變身，在第三節就轟進37分，一哥雷納德（Meyers Leonard）火力全開，一舉將場上情勢逆轉，進入第四節前反而取得6分領先。

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不過，暴龍決勝節後繼無力，末節開打就讓活塞打出一波8：0的攻勢，直接將比數超前，林書豪在外線命中，好不容易讓自己此役的分數開張，暴龍雖然一度將比數緊咬，不過最後卻多次犯規，讓對手頻頻站上罰球線得分，最終就以107：110吞下敗仗。

林書豪前次先發上陣，結果8投皆墨僅拿1分，此仗全場出賽近17分鐘卻僅有4次出手機會，分數也直到最末節才靠著三分球命中開張，最後繳出3分、2籃板及3助攻。

活塞前鋒葛里芬奪下全隊最高25分、8籃板，中鋒卓蒙德（Andre Drummond）繳出15分、17籃板的「雙十」表現，後衛R.傑克森也砍下20分。

而雷納德則繳出全場最高33分，外帶10籃板、2助攻，傷癒歸隊的范維利特（Fred Van Vleet）從板凳出發，則拿下全隊次高的17分。

已經確定能晉級季後賽的暴龍今天吞敗後，目前例行賽戰績49勝21敗，東區聯盟排名第2。活塞36勝33敗，暫居東區第6。

林書豪防守R.傑克森。（今日美國）

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