棒球》亞利桑那驚人開季20連勝 林家正隊友打出超噁成績

林家正。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林家正效力的亞利桑那州立大學太陽魔鬼隊，開季的連勝之旅至今仍未停止，今天他們以15：9擊敗加利福尼亞浸會大學，拿下驚人的20連勝。

林家正今天先發打第六棒指定打擊，全場比賽5打數2安打，打進1分打點，吞下1K，林家正賽季打擊率2成98，有3發全壘打，打進26分打點，被三振15次，選到7次保送。

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這場比賽亞利桑那前六局就灌進15分，早早奠定優勢，雖然後段局數讓對手拿下9分，最終依然以15：9拿下開季20連勝。

本場比賽表現最好的是畢夏普（Hunter Bishop），他單場雙響砲打進4分打點，賽季已經敲出多達12發全壘打，更只被三振11次，全壘打甚至比三振還多，而且他的打擊率是驚人的4成42，數據網站《Fangraphs》預測這位19歲的外野手，會在首輪就被大聯盟球隊選中。

畢夏普開季敲出12發全壘打，只被三振11次，美媒預測他將會在首輪被選中。（圖片取自推特）

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