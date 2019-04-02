NBA Live》林書豪最末節得分開張 暴龍暫時領先魔術

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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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魔術
|36
|16
|23
|75
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暴龍
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29
|33
|33
|95
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投籃
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三分
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罰球
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助攻
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籃板
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抄截
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阻攻
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失誤
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得分
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林書豪
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1-3
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0-0
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0-0
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0
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2
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0
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0
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0
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0
第四節
最末節，林書豪繼續留在場上，雖然終於有兩次出手機會，不過兩次卻都沒能命中，再抓一籃板，而在比賽結束前6分鐘，林書豪這次把握住機會，跳投幫助自己此役得分開張，隨後一次成功防守又要到站上罰球線的機會。
第三節
易籃後，暴龍持續擴大領先差距，次節僅拿2分的射手D.格林又找回好手感，單節再飆3顆三分球，第三節還沒打完得分就來到本季新高的29分，而林書豪此節最後1分鐘才上場，但仍沒什麼表現的機會，而暴龍靠著全隊狂轟18顆三分球，在前三節打完以95：75遙遙領先魔術。
請繼續往下閱讀...
第二節
次節林書豪雖然續留場上，不過沒打多久就被換下場休息。換回先發陣容後，暴龍重整旗鼓，展開高壓防守，果然收到成效，隨後也拉出一波10：0攻勢，在第二節只讓魔術隊拿下16分，一口氣將比分逆轉超前，半場打完以62：52領先魔術。
半場打完，暴龍D.格林9投7中，三分球6投4中拿下全場最高16分，雷納德10分5籃板5助攻，上場僅4分鐘的林書豪只有1籃板；魔術則由富尼耶攻下全隊最高13分，伍切維奇則是8分7籃板。
第一節
比賽開打客場作戰的魔術就反客為主，開局就拉出一波7：0攻勢，暴龍雖然靠著D.格林頻頻在外線開轟，不過魔術靠著多點開花，還是能維持領先。
第一節剩最後1分49秒，暴龍改變陣容，也換上林書豪接替單節手感火燙的射手D.格林，林書豪一上來就先抓下1籃板，不過上場時間有限，在首節沒能有出手機會，第一節打完暴龍以29：36暫時落後魔術。
兩隊先發陣容：
魔術先發五人：富尼耶（Evan Fournier）、A.戈登（Aaron Gordon）、艾薩克（Jonathan Isaac）、伍切維奇（Nikola Vucevic）、奧古斯丁（D.J. Augustin）
暴龍先發五人：雷納德（Kawhi Leonard）、羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）
賽前
台裔後衛林書豪本季出賽70場，平均上場時間19.7分，場均有9.9分、3.2助攻、2.4籃板，投籃命中率有44.3％，三分球命中率則30.5％，上次替補出戰尼克繳出12分。
已經確定晉級季後賽的暴龍目前以54勝23敗排在東部第二，近期拿下三連勝，魔術則是排在西部第9，戰績38勝39敗，還在為搶下季後賽門票奮鬥。
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