籃球》全國中學籃球賽 竹縣自強國中首摘全國冠軍

新竹縣自強國中男子籃球隊參加108年全國中學籃球賽榮獲冠軍，為竹縣國男籃球第一次奪冠，縣長楊文科（右3）今早在縣務會議上公開表揚。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣自強國中男子籃球隊參加108年全國中學籃球賽，在分組預賽49支隊伍中，一路挺進決賽，最後在教練靈活的球員調度、戰術運用及球員們的努力合作下，終於不負眾望奪下冠軍，這也是新竹縣國中組男子籃球榮獲全國冠軍的隊伍。

新竹縣自強國中男子籃球隊參加108年全國中學籃球賽榮獲冠軍，為竹縣國男籃球第一次奪冠，縣長楊文科（中 ）今天在縣務會議上公開表揚。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科今天在縣務會議上表揚選手，誇讚選手們為竹縣拿下這個獎項是歷史的一刻，首座國中組籃球賽冠軍相當不容易；翻開新竹縣籃球縣史，這個冠軍是新竹縣市分家後，第一次新竹縣國中組男子籃球榮獲全國冠軍的隊伍。

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自強國中男子籃球隊由領隊林健明校長領軍，體育組長鄭秀君管理，教練邱文生指導。邱文生表示，自強國中籃球隊有別於其他球隊，選手是一般生所組成的，每天訓練時間只有早自修以及放學時間1個小時，訓練起來相對辛苦，但是他告訴學生不只是球技，品格要擺第一。

師生犧牲假日時間針對每個選手問題加強訓練，也和高中球隊進行友誼賽，雖然不同年級，但是選手們展現的拼勁是不輸他們，精神令人感動，這次能拿下冠軍，實至名歸。#

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