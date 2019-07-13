溫網女單決賽、謝淑薇女雙爭冠 今日賽事預告與轉播

台灣一姊謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃今晚爭奪溫網女雙冠軍。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

首次在彰化體育館比賽的瓊斯杯，昨天台灣隊以1勝1敗坐收，今天將接著由台灣白出戰「世仇」南韓以及伊朗出戰台灣藍，記得收看轉播幫台灣隊加油！

昨天德州遊騎兵擊敗同區的休士頓太空人取得下半季首勝，今天將由藍鳥出戰洋基、道奇出戰紅襪、水手出戰天使，更多精采好球別忘了鎖定轉播！

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中職的部份有兩場的賽事，第一場是富邦悍將對決統一獅，富邦悍將派出陳仕朋對決江辰晏，第二場則是Lamigo桃猿對上中信兄弟，猿隊將派出李茲對決廖乙忠，兩場比賽都精彩可期，記得收看轉播囉！

溫網今晚將進行女單冠軍賽，小威廉絲（Serena Williams）面對前球后哈勒普（Simona Halep），生涯至今與哈勒普對壘10次且以9勝1負享有壓倒性優勢的小威若能一舉封后，生涯累積的24座大滿貫賽單打金盃將追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的紀錄。

溫網女雙決賽，台灣一姊謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃，將對上第4種子的達布洛夫絲基（加拿大）／徐一幡（中國），力爭金盃，挑戰6年後的第2座溫網冠軍。精彩轉播千萬別錯過！

瓊斯盃

13：00 約旦 vs 菲律賓

15：00 印尼 vs 加拿大

17：00 台灣白 vs 南韓

19：00 伊朗 vs 台灣藍

MLB

07:00 藍鳥@洋基 FOX體育、FOX體育3台

07:00 道奇@紅襪 民視

10:00 水手@天使 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 富邦悍將@統一獅 ELEVEN SPORTS2、MOMO綜合台、愛爾達體育1台

17:05 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台

溫網

21:00 女單決賽 FOX體育、FOX體育3台

小威廉絲（左）、哈勒普（右）將在溫網女單冠軍賽碰頭。（圖片取自溫布頓官方粉絲專頁）

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