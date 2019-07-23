華南小小體操營報名開始 能獲「鞍馬王子」李智凱、林育信親自指導

去年首度舉辦「華南銀行小小體操營」獲得一致好評，今年秉持著推廣台灣體操精神，於8月25日舉辦小小體操營，讓更多熱愛體操的小朋友有機會接受國家隊名帥林育信及亞運、世大運金牌「鞍馬王子」李智凱、黃克強等名將的指導。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕去年首度舉辦「華南銀行小小體操營」獲得一致好評，今年將秉持著推廣台灣體操精神，於8月25日舉辦小小體操營，讓更多熱愛體操的小朋友能夠接受國家隊名帥林育信及亞運、世大運金牌「鞍馬王子」李智凱、黃克強等名將的指導。

體操營報名時間從今（23日）晚上6點開始，報名僅限量50個名額，不只不用報名費，小朋友還能造訪國訓中心體操館，再獲得國內最頂尖的教練、選手的指導。至於為培養更多體操幼苗，活動只開放給予2002年8月31日至2006年9月1日出生的國小孩童。

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欲報名的民眾前往伊貝特報名網站報名，熱愛體操的小朋友們要搶要快，以免向隅。小朋友成功報名，於活動當天報到，華南銀行將贈送訓練營紀念T、束口袋、毛巾等超值好禮外。

華南銀行長期推廣台灣體育，近年投入體操界，希望落實基層教育，讓更多小朋友接觸體操。因體操對於小朋友正確跑步姿勢、平衡能力、協調能力、反應等都有幫助，今年特別讓一般小朋友有機會參加，接受最強教練團指導，期待能讓參與營隊的孩子們養成運動習慣，同時認識體操，並獲得一個難忘的暑假，未來保持熱愛體操的初衷繼續勇敢造夢。

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