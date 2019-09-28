12強》赴日尋才路過上野 王建民現身Taiwan Plus

世界12強棒球賽台灣隊牛棚教練王建民（右）和職棒秘書長馮勝賢（左）28日路過上野，意外現身於文化總會舉辦的「Taiwan Plus2019台灣新感覺」活動現場。（讀者提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕世界12強棒球賽台灣隊的正式名單即將於10月1日公布，正在日本尋才的台灣隊牛棚教練王建民和職棒秘書長馮勝賢27日意外現身上野公園，參觀了文化總會舉辦的「Taiwan Plus2019台灣新感覺」文化活動，引起現場一陣騷動，攤商都放下工作衝出來與他合照，王建民也下場體驗布包拓印。

被現場捕獲的「野生」王建民向記者表示，他對東京不太熟，上次來是2013年的經典賽，且每次來都在球場，今天正好路過上野，看到寫著Taiwan的攤位就進來湊熱鬧。近年迷上攝影的王建民忍不住拿出了一台萊卡相機，朝著舞台猛拍。

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王建民和馮勝賢此行密集走訪大阪、仙台、東京拜訪旅日球員，徵詢他們參加12強賽的意願，馮勝賢還表示，昨天他們到現場看了巨人隊傳奇捕手阿部慎之助的引退賽，也和效力於巨人的陽岱鋼碰面。對於即將公布的名單，馮勝賢說「一定會有好消息」。

王建民在「Taiwan Plus2019台灣新感覺」活動中體驗布包拓印。（讀者提供）

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