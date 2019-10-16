拳擊》黃筱雯摘金光榮返國 下一步計畫曝光

黃筱雯前往輔大運動醫學中心。（取自輔大醫院臉書）

〔體育中心／綜合報導〕甫於2019年俄羅斯女子拳擊世界錦標賽奪下54公斤級金牌的黃筱雯，昨光榮返國，今在全國拳擊協會李武男理事長帶領下，偕同劉宗泰教練至輔仁大學拜會江漢聲校長，感謝輔仁大學及江校長對黃筱雯同學無微不至的照顧。

江漢聲表示，黃筱雯在女子拳擊世錦賽的優異表現，為我國拳擊運動揚眉吐氣，同時也為輔仁大學帶來無比光榮；輔大將會持續作為優秀運動選手最好的後盾，讓更多優秀選手無後顧之憂地為國爭光。

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黃筱雯至輔仁大學拜會江漢聲校長。（取自輔大醫院臉書）

劉宗泰教練預計下一步會協助黃筱雯減重，目標爭取2020東京奧運51公斤級參賽資格。

江漢聲校長特地指示，甫成立之輔大運動醫學中心（運醫中心）全力提供醫學支援，除了物理治療、骨科、傷害防護之外，將要指派專業營養師，讓黃筱雯在減重的過程中，繼續保持體能以及技術。

李武男理事長亦指出，只要黃筱雯能夠繼續保持良好狀態，在51公斤級將會是2020東京奧運金牌大熱門。

江漢聲校長亦指示在後勤支援上全力協助，將由輔大運醫中心提供包括長期選手體能檢測、傷害防護、營養調配之客製化服務；此外在中短期培訓上，也將全力爭取陪練員、參賽經費的支持。

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