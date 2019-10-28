NBA》「雙槍」合轟63分 拓荒者逆轉獨行俠

里拉德單節狂砍19分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今坐鎮主場挑戰拓荒者，儘管獨行俠後衛東契奇（Luka Doncic）繳出準大三元成績，但拓荒者在「雙槍」里拉德（Damian Lillard）與麥考倫（CJ McCollum）合轟63分的帶領下，終場以121：119險勝獨行俠，成功收下2連勝。

首節獨行俠前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與東契奇手感發燙，率隊拉出10分領先優勢，加上拓荒者最後3分19秒一分未得，獨行俠打出一波15：0攻勢，第一節結束獨行俠40：25拓荒者。

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麥考倫拿下全場最高的35分。（USA TODAY Sports）

易籃後，里拉德終於回神，單節狂砍19分，加上獨行俠命中率下降，防守也出現漏洞，第三節結束雙方戰成平手。

比賽來到決勝節末段，波辛傑斯2罰全中，獨行俠取得1分領先。不過比賽剩下26.8秒時，里拉德上籃得手，硬是將比分反超，最後小哈德威（Tim Hardaway Jr.）絕殺失手，拓荒者以2分之差險勝。

此役麥考倫拿下全場最高的35分，里拉德貢獻28分，胡德（Rodney Hood）挹注20分。獨行俠方面，東契奇攻下29分12籃板9助攻，波辛傑斯拿下32分9籃板。

東契奇繳出準大三元成績。（USA TODAY Sports）

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