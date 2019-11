NBA》這樣也不行？ 騎士隊新秀撞到裁判竟遭禁賽（影音）

K.波特(右)遭禁賽一場。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今年NBA開季就有許多球員因為不同的原因遭到禁賽,像是違反禁藥規定以及打架,聯盟昨日宣佈,騎士隊新秀K.波特(Kevin Porter)因為撞到裁判遭到禁賽1場,在今天與塞爾提克的比賽當中不會上場,並且沒有支薪。

根據《EPSN》報導,在上場騎士隊以111:131輸給獨行俠隊的比賽當中,K.波特在第三節結束前,於投籃未進後撞向裁判Bill Spooner的肩膀,並讓Spooner失去平衡,在撞到人之後K.波特也沒有轉頭關心該名裁判。聯盟也在昨日宣佈了K.波特的禁賽,認為他以不恰當的方式與裁判進行肢體碰觸。

19歲的K.波特是騎士隊今年以第30順位選進的新秀,他被視為本季最有天分的球員之一,本季K.波特出賽6場比賽,平均可拿下5.3分及2.3籃板。

Kevin Porter Jr. has been suspended one-game for improperly making contact with a referee in Sunday’s game vs Dallas. Looks like incidental contact.pic.twitter.com/nKccrMQahN