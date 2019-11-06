NBA》這樣也不行？ 騎士隊新秀撞到裁判竟遭禁賽（影音）

K.波特（右）遭禁賽一場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA開季就有許多球員因為不同的原因遭到禁賽，像是違反禁藥規定以及打架，聯盟昨日宣佈，騎士隊新秀K.波特（Kevin Porter）因為撞到裁判遭到禁賽1場，在今天與塞爾提克的比賽當中不會上場，並且沒有支薪。

根據《EPSN》報導，在上場騎士隊以111：131輸給獨行俠隊的比賽當中，K.波特在第三節結束前，於投籃未進後撞向裁判Bill Spooner的肩膀，並讓Spooner失去平衡，在撞到人之後K.波特也沒有轉頭關心該名裁判。聯盟也在昨日宣佈了K.波特的禁賽，認為他以不恰當的方式與裁判進行肢體碰觸。

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19歲的K.波特是騎士隊今年以第30順位選進的新秀，他被視為本季最有天分的球員之一，本季K.波特出賽6場比賽，平均可拿下5.3分及2.3籃板。

Kevin Porter Jr. has been suspended one-game for improperly making contact with a referee in Sunday’s game vs Dallas. Looks like incidental contact.pic.twitter.com/nKccrMQahN — Everything Cleveland （@EverythingCLE_） November 5, 2019

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